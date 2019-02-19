Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Украина доказала свою настоящую европейскость. Об этом он заявил в выступлении в Верховной Раде, сообщает «Европейская правда».

Туск напомнил о том, что Революция достоинства начиналась и проходила под флагами Европейского Союза.

«Всегда буду помнить флаги с золотыми звездами на Крещатике во время революции и «Оду к радости», которая звучала по всей Украине», - заявил он.

Туск отметил, что Украина еще тогда доказала свою настоящую европейскость. «Часто повторяю в Брюсселе: не учите их быть Европой, учитесь у них, что такое Европа», - пояснил он.

По мнению президента Европейского совета, сейчас, во времена российской агрессии, Европейский Союз и его государства-члены должны демонстрировать безусловную поддержку Украины: «Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. Кто готов продавать Украину - продает будущее Европы».

Туск напомнил, что именно те политики, которые выступают против единой Европы, ставят под сомнение территориальную целостность Украины. «Скажи, что ты думаешь об Украине, чтобы я знал, что ты думаешь о Европе», - отметил он.

Туск также процитировал Папу Римского Иоанна Павла Второго и отметил, что его слова сейчас касаются и Украины.

«Нет справедливой Европы без независимой Польши. А я сейчас могу сказать: нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины. А проще говоря, нет Европы без Украины», - заявил он, вызвав овации в зале Верховной Рады.