также в разделеМир
Российским военным запретили гаджеты и интернет 24
Умер легендарный модельер Карл Лагерфельд 32
Совет ЕС назвал РФ постоянным нарушителем прав человека 16
В Сирии в результате двойного теракта погибли 24 человека 23
В ЕС готовы отложить Brexit 53
Трамп призвал военных Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо 176
В США сразу 16 штатов подали иск против Трампа 37
В Москве заявили британскому министру: русофобия опасна для здоровья 33
Польша отменила участие в саммите Вышеградской группы из-за спора с Израилем 25
Над Китаем заметили «три солнца» 186
СМИ: Состояние Скрипаля ухудшилось 41
На соборе в Солсбери вывесили российский флаг 101
«Архитектор геноцида»: Вандалы снова осквернили могилу Карла Маркса 40
Пресс-секретарь Госдепа отказалась от поста постпреда США в ООН 31
Базовый лагерь Эвереста закрыли для туристов из-за мусора 128
В России задержали американского бизнесмена 49
СМИ: Курды зачистили от ИГИЛ последний город в Сирии 57
Спецпрокурор рекомендует более 19 лет заключения для Манафорта 30

Главным дизайнером Chanel после смерти легендарного модельера Карла Лагерфельда, который был креативным директором этого модного дома, станет Вирджиния Виард.

Об этом сообщило французское издание Liberation.

Такое решение, по информации издания, было ожидаемо, так как до смерти Лагерфельда Виард была его заместительницей и ближайшей партнершей.

С ней Лагерфельд выходил приветствовать гостей своих показов последние несколько сезонов.
Напомним, Уизвестный модельер, креативный директор Chanel Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни 19 февраля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги