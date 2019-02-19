Главным дизайнером Chanel после смерти легендарного модельера Карла Лагерфельда, который был креативным директором этого модного дома, станет Вирджиния Виард.

Об этом сообщило французское издание Liberation.

Такое решение, по информации издания, было ожидаемо, так как до смерти Лагерфельда Виард была его заместительницей и ближайшей партнершей.

С ней Лагерфельд выходил приветствовать гостей своих показов последние несколько сезонов.

Напомним, Уизвестный модельер, креативный директор Chanel Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни 19 февраля.