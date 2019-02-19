Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

«Стратегический курс Украины в ЕС и НАТО - закреплен в Конституции! Соответствующий закон – подписан», – сообщается на странице Главы государства в Facebook.

Порошенко подписал документ на внеочередном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ против Украины.

«Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана в присутствии президента Европейского Совета - одного из руководителей Европейского Союза, друга Украины Дональда Туска засвидетельствовать единство всех ветвей власти в вопросе европейской и евроатлантической интеграции», - пригласил Глава государства руководителей исполнительной и законодательной ветвей власти присоединиться к церемонии подписания документа.

«Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года - подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО. Это наша общая задача», - заявил Глава государства.

«Сегодня мы не собираемся оглядываться на Россию. Мы не будем спрашивать разрешения у Путина, куда нам двигаться дальше. Мы идем своим путем. Мы сами принимаем решение, как обеспечить собственную безопасность, суверенитет и территориальную целостность», - заявил Глава государства.

По его словам, десять лет назад из-за отсутствия единой линии Президента, парламента, правительства Украины потеряла возможность получить ПДЧ. «Сегодня, я на этом отдельно подчеркиваю, позиция Главы государства, позиция Кабинета Министров, позиция руководства парламента и парламента Украины - единодушная. Я за это благодарю всех вас», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал ForUm, 7 февраля Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс в ЕС и НАТО путем внесения соответствующих изменений в Основной закон.

Порошенко также отметил, что взял на себя публичное обязательство в 2023 году подать заявку на присоединение к Евросоюзу и получить План действий по членству в НАТО.