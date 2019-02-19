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В течение текущих суток, в период с полуночи до 18.00, противник обстрелял позиции украинских войск 11 раз, семь из которых – с применением запрещенного вооружения с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм.

С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения, сообщили в штабе ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ: из артиллерийских систем калибра 122 мм – вблизи населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм и, вдруг, из минометов калибра 120 мм и 82 мм – в районе населенного пункта Водяное; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник шесть раз обстрелял украинских защитников: из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Екатериновка; из минометов калибра 82 мм и, вдруг, с зенитной установки ЗУ-23-2 – в районе населенного пункта Золотое-4;

дважды – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - около поселка городского типа Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
ForUm

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