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Информация о пролете в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС самолета Воздушно-космических сил РФ типа Ту-95 не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«В сети интернет некоторые информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолет Воздушно-космических сил РФ типа Ту-95.

Проверив указанную информацию, сообщаем, что она не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что дежурные силы противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины ежедневно несут боевое дежурство и стоят на страже воздушного пространства Украины и готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.

Напомним, ранее в Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили, что наблюдатели миссии 15 февраля зафиксировали неподалеку от оккупированного Старобешево пролет самолета с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Ту-95 или Ту-142).
ForUm

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