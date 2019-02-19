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За время агрессии РФ против Украины погибли 2949 украинских воинов. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде на заседании, приуроченном к пятой годовщине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что внеблоковый статус Украины уже стоил стране Крыма и части Донбасса. «Хочу напомнить - агрессия началась именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус», – заявил Президент.

«И самое страшное, чего это нам стоило - тысячи и тысячи человеческих жизней. 2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность изменять государство. И мы не потеряем этот шанс», – подытожил Глава государства.

Напомним, 19 февраля Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.
ForUm

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