Украинского политзаключенного Владимира Балуха забрали из СИЗО Симферополя для этапирования в Краснодар голодным и без вещей, сообщает «Крымская правозащитная группа».
«Крымской правозащитной группе стало известно, что Владимира Балуха доставили в Краснодар. Как долго он будет там находиться, пока неизвестно. Из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что причины этапирования Балуху пока не назвали.
Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха вывезли в Краснодар.
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