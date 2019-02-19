также в разделеОбщество
На «Николаевоблтеплоэнерго» вслед за горсоветом пришли с обыском
Стали известны подробности спецконфискации 1,5 млрд окружения Януковича 20
За время агрессии РФ погибли 2949 украинских воинов 10
В ВСУ опровергли информацию о пролете бомбардировщика РФ над Донбассом 26
Президент подписал обращение к генсеку ООН по освобождению украинских моряков 10
В ВР почтили минутой молчания погибших на Майдане и на Донбассе 16
Родственники погибших на Майдане намерены обратиться в ЕСПЧ 37
Горбатюк: Подозрения в убийствах на Майдане получили 66 человек 30
СММ зафиксировала над оккупированным Донбассом бомбардировщик 122
Правозащитники: Балуха этапировали голодным и без вещей 18
На Черниговщине прошли масштабные танковые учения с боевой стрельбой 29
На Львовщине сгорел отель 18
Чийгоз: Балуха вывезли в Краснодар 36
За сутки на Донбассе уничтожили 9 оккупантов, среди бойцов ООС – 4 раненых 290
18 февраля. Картина дня 33
Украинскому фотографу запретили въезд в оккупированный Крым 43
Грицак: Епископ УПЦ МП Гедеон мог угрожать нацбезопасности 35
СБУ: В ОРДЛО оккупанты закрыли все парафии УПЦ КП 53

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб заявил, что украинская армия летом 2014 года освободила от российского агрессора более 200 населенных пунктов, что составляет 70% от оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом он сообщил во время специального заседания Верховной Рады Украины в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, передает УНИАН.

«О высокой интенсивности боевых действий лета 2014 года убедительно свидетельствуют цифры - так, с 5 мая по 5 сентября было спланировано и проведено более 40 операций, их результатом стало освобождение 70% оккупированных российским агрессором территорий Луганской и Донецкой областей, что позволило жителям более 200 населенных пунктов Донбасса вернуться к мирной жизни», - заявил он.

Бессараб отметил, что «это стало возможным благодаря отваге, мужеству и героизму украинских военных, а также воинов-добровольцев, которые составили боевое ядро ВСУ и других военных формирований».

«В горниле ожесточенных боев с российским агрессором возродился боевой дух новой украинской армии, основой которой стала национальная идентичность», - отметил он.

Напомним, сегодня - пятая годовщина вооруженной агрессии РФ против Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
22
Теги