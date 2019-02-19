Умер известный модельер, креативный директор Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Figaro.

Ему было 85 лет. В последние несколько недель он болел.

Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. В середине 1950-х годов переехал в Париж, где учился в школе при синдикате высокой моды.

Позже начал сотрудничать с модными домами Chloe и Fendi.

С 1983 года Лагерфельд стал художественным директором модного дома Chanel.