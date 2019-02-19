Подозрения в совершении убийств на Майдане Незалежности во время Революции достоинства объявлены 66 лицам. Об этом в ходе круглого стола заявил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, сообщает 112 Украина.

По его словам, управление спецрасследований ГПУ сейчас расследует четыре дела относительно совершения убийств на Майдане.

«Относительно причастных к убийствам людей результаты расследования следующие: сообщено о подозрении в целом 66 лицам, в отношении 16 из них обвинительные акты направлены в суд, в отношении четырех расследование продолжается до сих пор, еще 46 человек находятся в розыске», - отметил он.

При этом Горбатюк уточнил, что подозрения в совершении преступлений во время Революции достоинства были объявлены в том числе бывшему руководству государства. «Экс-президенту, министру внутренних дел, его заместителю, руководству киевской милиции, руководству СБУ и их подчиненным», - перечислил он.

Начальник управления спецрасследований ГПУ отметил, что на протяжении 2018 года следователями были получены разрешения на проведение специального заочного досудебного расследования, но с началом деятельности ГБР возможности завершения досудебного расследования именно в порядке заочного были потеряны. «На сегодня это невозможно, в том числе в отношении организаторов. Эта проблема на сегодняшний день не решена, хотя было голосование в ВР, но не было проголосовано», - напомнил он и призвал парламентариев вмешаться.

Напомним, ранее Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.