Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находился в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму, вывезли в Краснодар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

«Балуха Владимира вывезли в Краснодар», - написал он.

В то же время «Крымская правозащитная группа» со ссылкой на жену Балуха Наталью сообщила, что политзаключенного этапировали из Симферопольского СИЗО.

«Об этом стало известно 18 февраля 2019 года после того, как его жена Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца», - говорится в сообщении.

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку, которую прекратил в октябре.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

13 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому Балуху в условно-досрочном освобождении.

25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд также отказал украинскому активисту в условно-досрочном освобождении.