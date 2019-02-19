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Министерство экономического развития России включило Украину в тройку стран по размеру нанесенного РФ ущерба.

Как сообщает Радио Свобода, согласно презентации под названием «О работе по устранению барьеров на внешних рынках», размер вероятных убытков России со стороны Украины оценивают в 775 млн долларов. На втором месте идет США (1,17 миллиарда долларов), а на первом - Европейский Союз (2,42 миллиарда долларов).

В Министерстве экономического развития России отметили, что Украина занимает «второе» место по количеству ограничительных мер в отношении России. В ведомстве насчитали 22 таких мероприятия.
ForUm

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