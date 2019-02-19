Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 15 февраля зафиксировали неподалеку от оккупированного Старобешево пролет самолета с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом, сообщается в отчете миссии от 18 февраля.

«15 февраля в 10:00, находясь на юго-западной окраине н. п. Старобешево (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка), патруль СММ зафиксировал летающий объект к юго-востоку от своей позиции, пролетавший с юго-запада на северо-восток. При помощи оптических средств наблюдения команда СММ определила, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Ту-95 или Ту-142)», – говорится в сообщении.

По данным СММ, с 10:50 до 11:10, пребывая в районе к северо-западу от н. п. Любовка (быв. Ленинское; неподконтрольный правительству, 43 км к юго-востоку от Донецка), к востоку от своей позиции наблюдатели зафиксировали самолет (предположительно Ту-95 или Ту-142), пролетавший с севера на юг и в обратном направлении.