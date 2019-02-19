Служба безопасности Украины разоблачила деятельность группы «Белая балаклава», члены которой, действуя по указаниям спецслужб РФ, готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, сообщает пресс-центр спецслужбы.

«Избирательный год в Украине самый подходящий для российских спецслужб для дестабилизации обстановки из-за вмешательства в избирательный процесс», - подчеркнул Кононенко.

По его словам, российским руководством перед всеми спецслужбами РФ поставлена ​​конкретная задача: «закрыть украинский вопрос» в 2019 году. Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания результатов выборов как частью украинцев, так и частью западного сообщества. Затем этот фактор планируется использовать для максимального раскола общества и создания постоянно действующего фронта противоборства в максимально возможном количестве регионов Украины.

Кононенко подчеркнул, что на днях СБУ сорвала очередные деструктивные планы РФ. В частности, через один из проектов дестабилизации ситуации так называемой «Белой балаклавы», члены которой, действуя по указаниям, которые поступали из Москвы, с осени 2018 года готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 109 Уголовного кодекса Украины, прошли обыски в офисе и по месту жительства трех активных участников движения в поддержку народного депутата Надежды Савченко. Они в координации с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским, что сегодня скрывается от украинского правосудия в России, пытались организовать провокации, которые должны были стать толчком к насильственной смены власти в стране.

По его словам, на первом этапе для поднятия «градуса» протестной активности в обществе задержанный вчера Евгений Моренец, он же «Белая балаклава», снимал, обрабатывал и размещал в сети интернет видеоролики от своего имени. «Указанная видеопродукция, по выводам экспертов, содержит призывы к свержению конституционного строя в Украине и захвату власти в Украине насильственным путем», - подчеркнул заместитель главы СБУ.

Сейчас Моренец задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - арест в судебном порядке. Моренец вместе с сообщниками также начал организационные мероприятия по втягиванию в противоправную деятельность руководителей общественных объединений и отдельных активистов из разных регионов нашего государства. Злоумышленники пытались спровоцировать их организовать массовые протестные акции сразу после окончания голосования 31 марта якобы из-за фальсификаций, которые будут иметь место в ходе выборов.

«Замысел кураторов из РФ - непризнанне выборов «народом», созыв «Вече», выдвижение требований к власти, которые не могут быть выполнены», - отметил Кононенко.

СБУ установила, что координацию деятельности Моренца осуществлял именно Дульский, который должен был обеспечить контакт «Белой балаклавы» и подобранных им лиц с действующими в Украине законспирированными группами. Во исполнение указаний Дульского «Белая балаклава», в частности, вербовал сообщников, предоставлял им планы относительно будущего захвата админзданий органов государственной власти. Он осознавал необходимость провоцирования кровопролития и будущие человеческие жертвы среди протестующих.

По словам Кононенко, как один из основных объектов изучалась возможность захвата здания Верховной Рады Украины. Моренец по указанию Дульского и его «эфэсбэшных кураторов» готовился также использовать «в темную» активистов патриотических структур для физического захвата и лишения полномочий руководителей органов государственной власти и правоохранительных структур. План предусматривал организацию мирного митинга с целью провоцирования столкновений с правоохранителями, которые «со спины» должны были атаковать «боевые группы». «Кровопролитие и вооруженные столкновения должны были стать катализатором к совершению государственного переворота», - заявил заместитель председателя СБУ. Датой перехода к активным мерам «Белая балаклава», по согласованию с Дульским, избрал 31 марта 2019 - день голосования на выборах президента Украины. Сразу после закрытия избирательных участков под лозунгами «фальсификации» результатов волеизъявления граждан планировалось объявить проведение «Вече» в Киеве и регионах, а также спровоцировать человеческие жертвы для радикализации и мобилизации общества.

По замыслу российских спецслужб, ситуация «неуправляемого хаоса» обеспечит формирование в глазах Запада образа Украины как территории анархии, создание так называемых «параллельных» органов власти, которые бы способствовали реваншу пророссийских сил в нашем государстве, формирование благоприятных условия для активизации сепаратистских тенденций в регионах и основания для открытого военного вторжения ВС РФ на украинской территории.

От имени председателя Службы, коллегии СБУ Виктор Кононенко призвал руководство общественных организаций не поддаваться на провокационные предложения от российских спецслужб и не допустить использование своих соратников как «пушечного мяса» в интересах Кремля.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что РФ уже начала реализовывать свой сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс в Украине.