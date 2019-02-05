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Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Кабмин намерен обжаловать это решение. Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке и.о. министра.

В Митрополичьем доме при Соборе Святой Софии Киевской состоялось заседание Священного Синода поместной Украинской Православной церкви.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что действия бывших руководителей Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил, которые привели к снижению обороноспособности ВСУ, могут быть квалифицированы как государственная измена.

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Между городами Марьинка и Курахово Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек погибли, еще 3 – пострадали.

Укрзализныця уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл десятую сессию парламента VIII созыва. Он  заявляет, что в парламенте будут отключать микрофон тем, кто будет вести избирательную агитацию.

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