Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Кабмин намерен обжаловать это решение. Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке и.о. министра.

В Митрополичьем доме при Соборе Святой Софии Киевской состоялось заседание Священного Синода поместной Украинской Православной церкви.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что действия бывших руководителей Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил, которые привели к снижению обороноспособности ВСУ, могут быть квалифицированы как государственная измена.

Президент Украины Петр Порошенко обещает отдать приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4 кандидатов на пост президента Украины.

Сегодня, 5 февраля, началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании, которая продлится до 25 марта.

Между городами Марьинка и Курахово Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек погибли, еще 3 – пострадали.

Укрзализныця уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл десятую сессию парламента VIII созыва. Он заявляет, что в парламенте будут отключать микрофон тем, кто будет вести избирательную агитацию.

Украина в 2019 году остается «частично свободной» страной, а оккупированный Россией Крым получил статус «несвободной» территории.

Соломенский районный суд Киева снял электронный браслет и вернул заграничный паспорт бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

Беглый экс-президент Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве 6 февраля.