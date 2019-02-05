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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл десятую сессию парламента VIII созыва, сообщает Укринформ.

«Десятую сессию Верховной Рады Украины VIII созыва объявляю открытой», - сказал спикер, после чего в сессионном зале прозвучал Государственный гимн.

В торжественном заседании ВР принимают участие премьер-министр Владимир Гройсман, руководители центральных органов исполнительной власти, судебной ветви власти, представители общественных организаций и СМИ.

В сессионном зале зарегистрировались 356 народных депутатов.

Согласно календарному плану десятая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва продлится до 19 июля 2019 года.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Парубий объявил о закрытии пленарной работы девятой сессии ВР VIII созыва.

 
ForUm

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