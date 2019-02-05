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Беглый экс-президент Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве 6 февраля. Об этом Громадському сообщил его адвокат Александр Горошинский.

Горошинский отметил, что Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева - «надо дать оценку этому «беспределу».

Он также добавил, что «возможно, будут и сюрпризы».

Пресс-конференция, вероятно, состоится в 14 часов, впрочем, пока неизвестно, по времени Киева или Москвы.

Как сообщал ForUm, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Экс-президента признали виновным в совершении преступлений по статьям ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Суд оправдал Януковича по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. 
ForUm

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