Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4 кандидатов на пост президента Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, в Комиссию 1 февраля 2019 гражданин Украины Сергей Носенко лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента.

В тот же день в ЦИК поступили документы Виктора Кривенко, выдвинутого 9 января 2019 на собрании политической партии «Народный Рух Украины».

2 февраля 2019 поступили документы для регистрации кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса, выдвинутого 31 января 2019 на съезде партии «Воины АТО».

Кроме того, в ЦИК 1 февраля лично подал заявление о самовыдвижении Руслан Ригованов.

«Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины «О выборах Президента Украины» и зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента», - говорится в сообщении.

Таким образом, на 5 февраля Комиссия зарегистрировала 28 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова и Ольгу Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Илью Киву, Руслана Кошулинского, Александра Данилюка, Сергея Таруту, Игоря Смешко, Инну Богословскую, Владимира Зеленского, Николая Габера, Юрия Деревянко, Романа Бессмертного, Викторя Бондаря, Сергея Носенко, Виктора Кривенко, Сергея Кривоноса, Руслана Ригованова.