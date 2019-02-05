также в разделеПолитика
Порошенко о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: момент истины для каждого нардепа 13
У Медведчука заявили о полной несостоятельности и «Народного фронта», и Тетерука 61
Порошенко отреагировал на отстранение Супрун 132
Адвокат: В действиях Медведчука нет «государственной измены» 78
Кабмин обжалует решение суда по Супрун 40
Парубий открыл десятую сессию ВР 28
Украина признает Гуайдо главой Нацассамблеи Венесуэлы 37
Луценко рассказал, как разоружали и снижали боеспособность ВСУ 72
Президент подписал закон о продлении моратория на продажу земли 54
Фомин: Сайдик фактически подтвердил, что есть только один механизм выполнения Минских соглашений - это план Медведчука 46
Соловьев: Власть боится реальной оппозиции, поэтому пытается не допустить меня к выборам, но я пойду до конца 65
Медведчук: Насильственное навязывание для всей страны идентичности, близкой только части граждан — несет угрозу государственности 64
Раде предлагают законодательно запретить россиянам наблюдать за выборами 24
Порошенко поздравил Епифания с 40-летием 26
Порошенко: В Украине не будет государственной церкви 128
Политолог: Вместо моральных авторитетов, власть опирается на криминальные 104
Порошенко задекларировал почти 20 миллионов дивидендов и процентов 24
Россия предложит Совету Европы вернуть взносы за три года 91

Украина в 2019 году остается «частично свободной» страной, а оккупированный Россией Крым получил статус «несвободной» территории.

Об этом говорится в обнародованном 5 февраля новом ежегодном отчете международной правозащитной организации Freedom House, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека в различных странах мира, сообщает Радио Свобода.

В целом уровень свобод в Украине несколько ухудшилось, отмечают исследователи.

Авторы также обращают внимание на то, что оккупация Россией Крыма включает в себя репрессии, нацеленные против крымских татар, а также тех людей, которые продолжают настаивать на своей украинской принадлежности.

Всего рядом с Украиной в разделе «частично свободных» стран находятся 59 других государств и пять территорий.

«Несвободных» стран, среди которых и Россия, всего 50, а также восемь территорий. «Свободных» стран и территорий вместе 87. Всего в отчете проанализировали 209 стран и территорий.

В общем, с 2005 по 2018 год количество «несвободных» стран выросло на 26%, в то время как доля «свободных» упала на 44%. Упадок демократии авторы связывают среди прочего с изменением в балансе сил на глобальном уровне - растет влияние таких недемократических стран, как Китай.

Глобальное снижение уровней политических и гражданских свобод наблюдается уже тринадцатый год подряд - начиная с 2005 года, говорится в новом отчете Freedom House под названием «Freedom in the world 2019» («Свобода в мире в 2019 году»).

Напомним, Украина заняла 84-е место в рейтинге «Индекс демократии 2018», оставив за собой статус «гибридной демократии».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги