Украина в 2019 году остается «частично свободной» страной, а оккупированный Россией Крым получил статус «несвободной» территории.

Об этом говорится в обнародованном 5 февраля новом ежегодном отчете международной правозащитной организации Freedom House, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека в различных странах мира, сообщает Радио Свобода.

В целом уровень свобод в Украине несколько ухудшилось, отмечают исследователи.

Авторы также обращают внимание на то, что оккупация Россией Крыма включает в себя репрессии, нацеленные против крымских татар, а также тех людей, которые продолжают настаивать на своей украинской принадлежности.

Всего рядом с Украиной в разделе «частично свободных» стран находятся 59 других государств и пять территорий.

«Несвободных» стран, среди которых и Россия, всего 50, а также восемь территорий. «Свободных» стран и территорий вместе 87. Всего в отчете проанализировали 209 стран и территорий.

В общем, с 2005 по 2018 год количество «несвободных» стран выросло на 26%, в то время как доля «свободных» упала на 44%. Упадок демократии авторы связывают среди прочего с изменением в балансе сил на глобальном уровне - растет влияние таких недемократических стран, как Китай.

Глобальное снижение уровней политических и гражданских свобод наблюдается уже тринадцатый год подряд - начиная с 2005 года, говорится в новом отчете Freedom House под названием «Freedom in the world 2019» («Свобода в мире в 2019 году»).

Напомним, Украина заняла 84-е место в рейтинге «Индекс демократии 2018», оставив за собой статус «гибридной демократии».