Вчера, 4 февраля, Соломенский районный суд Киева снял электронный браслет и вернул заграничный паспорт бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, по результатам рассмотрения ходатайства прокуроров САП судом частично продлен срок действия процессуальных обязанностей подозреваемому в незаконном обогащении Продану.

«Удовлетворяя ходатайство частично и признавая обоснованность подозрения и наличие предусмотренных ст. 177 УПК Украины рисков, следственный судья вопреки позиции прокуроров, отказал в продлении обязанностей носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за границу. Фактически судом предоставлена ​​возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу», – говорится в сообщении.

В САМ отметили, что мотивы принятого решения в настоящее время не известны, поскольку объявлен лишь краткий его текст.

Согласно УПК Украины решения следственного судьи обжалованию не подлежит.

Напомним, 4 декабря 2018 года Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки.

При этом правоохранительные органы не смогли найти электронный браслет для Продана.

По данным САП, Продан подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Сообщается, что за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 млн и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их в ближайших лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.