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Сегодня, 5 февраля, между городами Марьинка и Курахово Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек погибли, еще 3 – пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара.

В результате происшествия погибли 5 человек, еще 3 – пострадали (в автомобиле Daewoo Lanos - 4 погибших, в автомобиле Chevrolet Lacetti - 1 погибший и 3 пострадавших). Пострадавшие были госпитализированы в Кураховскую городскую больницу.

Пожарные локализовали возгорание автомобиля в 11:20 и ликвидировали в 11:27.

От Главного управления привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица техники.
ForUm

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