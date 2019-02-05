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Укрзализныця уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, с 5 февраля поезда № 24/23 Одесса-Москва-Одесса и № 20/19 Харьков-Москва-Харьков будут курсировать через день, а не ежедневно.

Отмечается, что уменьшение рейсов поездов в Россию связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году Укрзализныця перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

Как свидетельствует статистика, с конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз.

В 2018 году были отменены прямые поезда и прицепные вагоны движением в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова. Подвижной состав, который высвобождается, используется для перевозки на внутригосударственных маршрутах.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что по итогам 2018 года пассажиропоток в направлении Российской Федерации упал на 15%

 

 
ForUm

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