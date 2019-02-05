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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун имеет полную поддержку Президента Украины. Об этом заявил Петр Порошенко во время выступления на ежегодном принятии компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

«Я хотел бы выразить свою позицию как Президента относительно сегодняшнего судебного решения. Хочу подчеркнуть, что я как Президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку Президента Украины», - отметил он.

В частности, президент Американской торговой палаты Андрей Гундер во время выступления выразил обеспокоенность сегодняшним решением суда относительно Супрун. «Мы не должны стоять в стороне. Сейчас сверхважно вместе и правительству, и бизнесу поддержать человека, который смог реализовать одну из самых прогрессивных реформ и уменьшить уровень коррупции в сфере», - сказал он.

«Я очень ценю, что мы вместе с госпожой Супрун сделали. Вместе с правительством, вместе с парламентом сделали в направлении медицинской реформы. Я очень ценю ту помощь, которую я как Президент получаю в вопросах введения сельской медицины», - подчеркнул Порошенко.

«Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции Президента Украины. Я недавно встречался с госпожой Ульяной. Подчеркиваю, госпожа Ульяна является гражданкой Украины, согласно указу, который подписал Президент Украины Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства», - резюмировал Президент.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Кабмин намерен обжаловать это решение.
ForUm

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