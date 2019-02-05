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Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Соответствующее решение суда на своей странице в Facebook опубликовал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - наивысшая ценность. За это и боремся», - написал он.

Иск, поданный народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком, был удовлетворен частично.

«Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра», - сказано в постановлении суда.

В то же время в Минздраве сообщили, что знают об этом решении суда. «Как стало известно Министерству здравоохранения Украины из средств массовой информации, Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление народного депутата и запретил доктору Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра охраны здоровья Консультируемся с юристами. Держать в курсе. Работаем», – сообщается на сайте Минздрава.   
ForUm

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