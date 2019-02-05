Правительство Украины обеспокоено беспрецедентным давлением, которое осуществляется в последнее время различными способами с целью остановки тех усилий по реформированию отрасли здравоохранения, которые осуществляет команда Министерства здравоохранения во главе с и.о. министра Ульяной Супрун. Об этом говорится в заявлении членов Кабмина.

«Эта команда, с момента прихода в Министерство, объявила войну коррумпированным схемам, которые процветали в отрасли годами, и это, на наш взгляд, едва ли не главная причина того, почему против Супрун и ее команды была развернута настоящая война», - подчеркнули в правительства.

Минздрав начал внедрение в отрасли изменений, которые нужно было начинать уже давно.

«Именно этой командой реализуется политика правительства, направленная на внедрение программы доступных лекарств, преодоление коррупционных схем в закупке лекарств, реформирование первичного звена, повышение уровня оплаты труда врачей, внедрение новых требований к качеству подготовки медицинских кадров, развертывание сети кардиоцентров. На очереди следующие шаги, связанные с внедрением бесплатной диагностики, совершенствованием системы экстренной медицинской помощи, развертывание сети сельской медицины... Конечной целью этих усилий является реальное повышение качества медицинского обслуживания и повышение уровня оплаты медицинских работников», - отмечается в заявлении.

Сегодня все эти усилия ставятся под сомнение, и делается все для того, чтобы вернуть в отрасль подходы, ставшие причинами сегодняшних проблем.

«Поэтому мы крайне обеспокоены сегодняшним решением Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей. Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены в установленном законом порядке», - заявили министры.

«Мы выражаем поддержку нашей коллеге Супрун и будем в дальнейшем прилагать усилия для продолжения обеспечения украинцев качественными медицинскими услугами», - резюмировали в Кабмине.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.