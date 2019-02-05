Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что в парламенте будут отключать микрофон тем, кто будет вести избирательную агитацию.

Об этом он сказал на заседании ВР 5 февраля, сообщает «Украинская правда».

«Когда я буду видеть, как председатель ВР, что при обсуждении законов кто-то не обсуждает закон, а ведет избирательную агитацию, я буду отключать микрофон», - сказал спикер парламента.

Он выразил уверенность, что депутаты это поддержат.

«Я не позволю превратить Верховную Раду в плацдарм для избирательной кампании, особенно учитывая то, какая огромная ответственность стоит перед нами на этой сессии», - сказал Парубий.

Как ранее сообщал ForUm, 31 декабря в Украине начался избирательный процесс выборов президента, которые состоятся 31 марта 2019 года.