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Сегодня, 5 февраля, началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании, которая продлится до 25 марта, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования. 

Так, чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, нужно создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться», размещенном на сайте УЦОКО в рубрике «ВНО/ГНА», подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет). Получить от регионального центра сертификат.

Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают до 18 марта 2019 года.

Напомним, ВНО в этом году будет проходить с 20 мая по 12 июля.
ForUm

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