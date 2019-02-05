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Окружной административный суд Киева принял решение о временном запрете Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения в связи с наличием у нее иностранного гражданства.  Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения Украины полномочий министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016)», - объяснили в суде.

При этом установлено, что за пределами этого срока первый замминистра может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ей предоставлены по поручению такого министра. В то же время, по состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска, доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют.

Кроме того, суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Супрун Ульяна Надежда получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с Законом Украины «О гражданстве Украины» в Украине существует единое гражданство.

Как ранее сообщалось, суд открыл производство по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун об отсутствии у нее полномочий министра. Истец просил суд установить отсутствие у Супрун компетенции (полномочий), предусмотренной, в частности, но не исключительно, статьей 44 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», пунктом 10 Положения о Министерстве здравоохранения, утвержденного соответствующим постановлением Кабмина.

5 февраля суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
ForUm

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