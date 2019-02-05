также в разделеОбщество
5 февраля. Картина дня 15
В Краматорске задержали информатора боевиков 19
Замначальника патрульной полиции Николаевщины задержали на взятке 12
Стало известно, почему суд снял арест с «имущества Захарченко» 15
Супрун отстранил судья, который ранее восстановил Насирова 20
Громкое убийство во Львове: вероятного стрелка спустя три года нашли в Италии 38
СБУ задержала в Сумах прокурора-взяточника 14
В Украину не пропустили российскую телеведущую 38
В объединенных теробщинах живет уже 69% населения Украины 23
Массовое «минирование» в Москве: в РФ заявили о звонках из Украины 36
«Реванша не будет»: Розенко уверяет, что Супрун назначена законно 69
Суд: Супрун запретили быть и.о. министра из-за гражданства США 94
«Могут быть сюрпризы»: Янукович собирает пресс-конференцию 1086
Украинцам советуют не выдумывать симптомы при вызове «скорой» 44
В Кабмине объяснили, почему Супрун до сих пор не назначили министром 155
Турчинов назвал шесть главных угроз со стороны РФ 109
Рада отказалась переименовать военкоматы 60
Суд запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава 210

5 февраля 2019 в Митрополичьем доме при Соборе Святой Софии Киевской состоялось заседание Священного Синода поместной Украинской Православной церкви.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, во время заседания были утверждены титулы архиереев поместной церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются – в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея.

Религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018, остаются в составе соответствующей епархии. Переход духовенства и приходов между епархиями поместной церкви возможен только на основе канонических правил, то есть с согласия архиереев обеих епархий, заверенной соответствующими документами.

Решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева, исключая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь, которые до 15 декабря 2018 находился в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины.

«Учитывая особое значение Михайловского Златоверхого монастыря его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею», - говорится в сообщении.

Синод рассмотрел и принял типовой устав управления епархии для епархий поместной церкви. Также был рассмотрен организационный вопрос Винницкой епархии.

На предложение предстоятеля митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Священного Синода.

В связи с избранием ректора Киевской православной богословской академии митрополита Епифания предстоятелем, на вакантную должность был назначен прежний первый проректор протоиерея Александр Трофимлюк. Также профессор протоиерей Трофимлюк назначен председателем Управления духовного образования и богословской науки.

Председателем Синодального управления военного духовенства утвержден митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, А председателем Управления социального служения и благотворительности - архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.

Учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей - руководство Управлением внешних церковных связей оставлено за предстоятелем.

С целью координации усилий церкви по помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, незаконно лишенным свободы, которые находятся на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации, была создана «Православная миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы». Главой Миссии назначен архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Все решения были приняты при полном согласии всех членов Синода.

Напомним, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний официально возведен на престол 3 февраля. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги