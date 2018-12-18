Кабинет Министров Украины одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

КМУ продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня до 31 декабря 2019 года.

Также Кабмин по представлению Министерства по вопросам временно оккупированных территорий принял решение о внесении предложений в Совет национальной безопасности и обороны по применению ряда антироссийских санкций в отношении юридических и физических лиц.

Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл. США.

Ватикан признал объединенную поместную Православную церковь Украины, заявил глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)» (№ 8584).

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон, согласно которому борцам за независимость Украины в 20 веке присвоен статус участников боевых действий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства представил приоритеты работы Кабмина, которые сформируют ключевые цели и ориентиры на 2019 год. Презентация такого оперативного плана является традиционной, как и отчет о проделанной работе ежеквартально и каждые полгода.

Полиция Львовщины сообщила первые подробности смерти известного львовского активиста Игоря Коцюруба, который внезапно умер 16 декабря. Обстоятельства остаются до конца не выясненными, поскольку полиция, основываясь на телефонном звонке очевидца, утверждает о попытке самоубийства. Однако близкие друзья активиста предполагают, что речь идет об убийстве.

Верховная Рада приняла проект постановления № 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году.

Силовых захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет, заявил новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по милитаризации аннексированного Россией Крыма, Черного и Азовского морей. Ее поддержали 66 стран, против проголосовали 19, 72 воздержались.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что документ об ухудшении погодных условий в Киеве в период с 18 до 21 декабря, распространенный рядом СМИ, предназначен для проведения учений структурных подразделений КП «Киевтеплоэнерго» и не является официальным прогнозом Украинского гидрометцентра.

С января текущего года в мире не менее 80 журналистов были убиты в связи с их профессиональной деятельностью. Об этом говорится в ежегодном докладе о свободе прессы, который правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала во вторник.

Документальная лента «Отдаленный лай собак» (The Distant Barking of Dogs) вошла в шорт-лист кинопремии «Оскар».