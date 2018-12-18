Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по милитаризации аннексированного Россией Крыма, Черного и Азовского морей. Ее поддержали 66 стран, против проголосовали 19, 72 воздержались, сообщает Постоянное представительство Украины при ООН.

Проект документа представил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Резолюция призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Против текста документа выступила Россия. Иран и Сирия пытались внести поправки в текст резолюции, однако их отвергли страны-партнеры Украины.

Литва, Латвия, Польша, Нидерланды, Великобритания, США и другие страны поддержали проект резолюции Украины.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Президент Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине не будет продлено после завершения 30-дневного срока его действия 26 декабря, если не будет полномасштабного вторжения России.