В четверг, 20 декабря, в Киеве ожидается серьезное ухудшение погоды. В частности, наблюдается перемещение активного циклона в западном направлении.
Об этом говорится в факсограмме, разосланной главам райадминистраций Киева, сообщают Українські Новини.
Так, 18 декабря ожидается небольшой снег, прирост снегового покрова до 14-18 см, усиление скорости ветра до 15-17 м/с, температура воздуха ночью -13-10 градусов мороза, днем – 8 градусов мороза.
19 декабря – небольшой снег, прирост снегового покрова до 20-25 см, усиление скорости ветра до 19-22 м/с, температура воздуха ночью -14 градусов, днем -12 градусов мороза.
При этом 20 декабря в Киеве сильный снегопад, от 110 до 130% месячной нормы, метель и усиление ветра до 25-27 м/с, местами порывы 30-33 м/с. Снежные сугробы достигнут 30-40 см. Температура ночью от -11 до -20 градусов, днем -14 градусов мороза.
21 декабря – небольшой снег, скорость ветра 5-7 м/с, температура ночью -16 -14 градусов мороза, днем -12 градусов.
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