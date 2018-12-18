Кабинет Министров продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня до 31 декабря 2019 года.

Соответствующее постановление, текстом которого располагают Українські Новини, было принято на заседании правительства во вторник.

Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», согласно которым его действие продлено до 31 декабря 2019 года (включительно).

При этом предусматривается, что данное постановление утратит силу с 1 января 2020 года или после прекращения применения Россией дискриминационных и недружественных действий по отношению к Украине.

Данное решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.

Так, 29 июня Россия продлила действие ограничений транзитного движения с территории Украины через территорию России в Казахстан и Киргизстан до 2019.

В 2017 году в утвержденный ранее перечень были включены дополнительно такие позиции, как полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, а также поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

В январе 2016 вступило в силу постановление Кабинета Министров о запрете ввоза в Украину перечня российских товаров.

В перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, попали:

мясо крупного рогатого скота,

птицы и свинина (свежее, охлажденное или замороженное),

мясо и съедобные мясные субпродукты,

соленые или в рассоле,

рыба и ракообразные,

молочные продукты,

плавленые сыры,

кофе, чай,

пищевые смеси,

кондитерские и хлебобулочные изделия,

картофель,

продукты детского питания,

макаронные изделия,

соусы,

вкусовые добавки и приправы,

пиво,

спирт,

водка,

корма для кошек и собак,

сигареты с фильтром,

средства для мытья кожи,

инсектициды,

фунгициды,

гербициды,

родентициды,

оборудование для железных дорог и трамвайных путей,

дизель-электрические локомотивы.

Напомним, постановление Кабинета Министров о запрете ввоза в Украину перечня российских товаров вступило в силу в январе 2016 года.