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Кабинет Министров продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня до 31 декабря 2019 года.

Соответствующее постановление, текстом которого располагают Українські Новини, было принято на заседании правительства во вторник.

Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», согласно которым его действие продлено до 31 декабря 2019 года (включительно).

При этом предусматривается, что данное постановление утратит силу с 1 января 2020 года или после прекращения применения Россией дискриминационных и недружественных действий по отношению к Украине.

Данное решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.

Так, 29 июня Россия продлила действие ограничений транзитного движения с территории Украины через территорию России в Казахстан и Киргизстан до 2019.

В 2017 году в утвержденный ранее перечень были включены дополнительно такие позиции, как полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, а также поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

В январе 2016 вступило в силу постановление Кабинета Министров о запрете ввоза в Украину перечня российских товаров.

В перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, попали:

  • мясо крупного рогатого скота,
  • птицы и свинина (свежее, охлажденное или замороженное),
  • мясо и съедобные мясные субпродукты,
  • соленые или в рассоле,
  • рыба и ракообразные,
  • молочные продукты,
  • плавленые сыры,
  • кофе, чай,
  • пищевые смеси,
  • кондитерские и хлебобулочные изделия,
  • картофель,
  • продукты детского питания,
  • макаронные изделия,
  • соусы,
  • вкусовые добавки и приправы,
  • пиво,
  • спирт,
  • водка,
  • корма для кошек и собак,
  • сигареты с фильтром,
  • средства для мытья кожи,
  • инсектициды,
  • фунгициды,
  • гербициды,
  • родентициды,
  • оборудование для железных дорог и трамвайных путей,
  • дизель-электрические локомотивы.

Напомним, постановление Кабинета Министров о запрете ввоза в Украину перечня российских товаров вступило в силу в январе 2016 года.
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