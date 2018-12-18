Кабинет Министров продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня до 31 декабря 2019 года.
Соответствующее постановление, текстом которого располагают Українські Новини, было принято на заседании правительства во вторник.
Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», согласно которым его действие продлено до 31 декабря 2019 года (включительно).
При этом предусматривается, что данное постановление утратит силу с 1 января 2020 года или после прекращения применения Россией дискриминационных и недружественных действий по отношению к Украине.
Данное решение было принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.
Так, 29 июня Россия продлила действие ограничений транзитного движения с территории Украины через территорию России в Казахстан и Киргизстан до 2019.
В 2017 году в утвержденный ранее перечень были включены дополнительно такие позиции, как полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, а также поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.
В январе 2016 вступило в силу постановление Кабинета Министров о запрете ввоза в Украину перечня российских товаров.
В перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, попали:
- мясо крупного рогатого скота,
- птицы и свинина (свежее, охлажденное или замороженное),
- мясо и съедобные мясные субпродукты,
- соленые или в рассоле,
- рыба и ракообразные,
- молочные продукты,
- плавленые сыры,
- кофе, чай,
- пищевые смеси,
- кондитерские и хлебобулочные изделия,
- картофель,
- продукты детского питания,
- макаронные изделия,
- соусы,
- вкусовые добавки и приправы,
- пиво,
- спирт,
- водка,
- корма для кошек и собак,
- сигареты с фильтром,
- средства для мытья кожи,
- инсектициды,
- фунгициды,
- гербициды,
- родентициды,
- оборудование для железных дорог и трамвайных путей,
- дизель-электрические локомотивы.
Напомним, постановление Кабинета Министров о запрете ввоза в Украину перечня российских товаров вступило в силу в январе 2016 года.
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