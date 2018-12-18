Ватикан признал объединенную поместную Православную церковь Украины, заявил глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

«Официальный портал новостей Ватикана 17 декабря сообщил об избрании Митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность», - написал он в Facebook.

По словам Зори, это весьма болезненная новость для Московской патриархии, и очень весомая – для католического и всего христианского мира.

«Хотя отсутствие Евхаристического единства между католической и православной церковью определяет, что официально первая не осуществляет какого-то церковного акта признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще сомневается, в том числе в поместных церквах: дипломатия Вселенского Патриархата победила московские потуги», - подчеркнул он.

«А это значит, что в тех церквах, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения Томоса»,- пояснил Зоря.

«Возможно, именно поэтому Вселенский Патриарх и назначил это событие на 6 января - чтобы дать время тем, кто еще колеблется, принять верное решение и поддержать новую автокефальную Церковь-Сестру», - резюмировал он.

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Спикер УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря Глава сообщил, что глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.