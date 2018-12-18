Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства представил приоритеты работы Кабмина, которые сформируют ключевые цели и ориентиры на 2019 год. Презентация такого оперативного плана является традиционной, как и отчет о проделанной работе ежеквартально и каждые полгода, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«Приоритеты на 2019 – усиление экономического роста, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, вопросы безопасности и обороны», - сказал Гройсман.

Экономический рост, по словам главы правительства, будет базироваться на дальнейшем упрощении бизнес-климата, реформировании ГФС по налоговым и таможенным направлениям, на введении масштабной приватизации, совершенствовании системы закупок. Особое внимание – развитию инноваций и техническому переоснащению промышленности, запуску экспортно-кредитного агентства, дальнейшему развитию агросектора как точки роста экономики.

«Надо создать экосистему работы с инновациями и обеспечить трансфер технологических решений в реальный сектор экономики», - отметил он.

Серьезные стимулы предусмотрены в секторе энергетики. Среди них – развитие полноценного рынка газа и электроэнергии, открытые аукционы на разрешения на добычу ископаемых и запуск Фонда энергоэффективности как источника финансирования программ эффективного потребления ресурсов.

«Фонд энергоэффективности будет оперировать не менее 6-7 млрд грн, которые будут направлены на модернизацию жилого фонда. А общая инвестиция в этот сектор может достичь показателя в 14 млрд грн. Первые проекты будем реализовывать в первом квартале следующего года», - сказал премьер-министр. Системной будет и работа в сегменте инфраструктурного развития и непосредственно дорожного фонда. Внимание не только, собственно, строительству дорог, но и мерам безопасности движения. «Мы разработали стратегический план развития дорог до 2022 года и ежегодно выполняем этот план», - сказал Гройсман.

Следующий приоритет – эффективное управление, которое предусматривает кадровое усиление государственной службы, расширение спектра электронных услуг для граждан и интеграцию систем идентификации. «Мы также переходим на трехлетнее бюджетное планирование. Это значит, что мы будем смотреть на перспективу - чтобы украинцы понимали, что мы делаем в 2020 году, 2021 и 2022 годах. Это позволяет запланировать расходы таким образом, чтобы решить ту проблему, которую видим», - обратил внимание глава правительства.

В контексте совершенствования управления вкладывается и введение нового этапа децентрализации, который будет базироваться на построении нового территориального устройства – на основе объединения, а также внесение изменений в Конституцию для закрепления и защиты реформы.

Еще один приоритет – развитие человеческого капитала. Он о качественном образовании – школьном, профессионально-техническом, инклюзивном, об образовательных онлайн-ресурсах и возможностт переквалификации граждан независимо от возраста, а также о продлении медицинской реформы в сторону введения новых бесплатных для граждан услуг и обновления экстренной помощи.

Особое внимание – социальной защите пенсионеров и работающих граждан, защитн ветеранов - вплоть до обновления законодательства, а также поддержке культурного наследия.

«Культура и духовность должно поддерживаться, - сказал Гройсман. - Также должны поддержать два важных проекта: Музей Революции Достоинства и Мемориал памяти жертв голодоморов (вторая очередь)».

Говоря о приоритете «Верховенство права», глава правительства сказал о плане запуска антикоррупционного суда, продолжение инициативы «Я имею право», запуск лаборатории киберкриминалистики.

Приоритет «Безопасность и оборона» предусматривает полное обеспечение армии и внедрение авиации в систему МВД и ГосЧС.

Гройсман сказал, что озвученные приоритеты – лишь часть работы. «Глобальные задача - обеспечить стабильность, экономический рост и продолжить преобразования, которые дадут изменить жизнь страны в лучшую сторону», - резюмировал премьер-министр.