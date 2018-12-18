Документ об ухудшении погодных условий в Киеве в период с 18 до 21 декабря, распространенный рядом СМИ, предназначен для проведения учений структурных подразделений КП «Киевтеплоэнерго» и не является официальным прогнозом Украинского гидрометцентра, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что факсограма является внутренним документом КП «Киевтеплоэнерго». «На предприятии системно проходят обучение с целью усиления эффективности работы в условиях снегопадов, понижения температуры и тому подобное. Сейчас КП «Киевтеплоэнерго» проводит внутреннюю работу для установления обстоятельств, как данный документ попал в публичный доступ и вызвал дезинформацию», – говорится в сообщении.

«Просим в новостях использовать официальный прогноз Украинского гидрометцентра. В соответствии с ним, в Киеве 18 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10º мороза, днем ​​6-8º мороза. 19 декабря в столице также не ожидается существенных осадков, температура ночью 9-11º мороза, днем ​​6-8º мороза. Ветер 5-10 м/с. 20 декабря - без существенных осадков, температура ночью 9-11º мороза, днем ​​4-6º мороза. Ветер 5-10 м/с», – сообщили в КГГА.

Ранее СМИ сообщили, что 20 декабря в Киеве ожидается сильный снегопад, от 110 до 130% месячной нормы, метель и усиление ветра до 25-27 м/с, местами порывы 30-33 м/с. Снежные сугробы достигнут 30-40 см. Температура ночью от -11 до -20 градусов, днем -14 градусов мороза.