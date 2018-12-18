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Документальная лента «Отдаленный лай собак» (The Distant Barking of Dogs) вошла в шорт-лист кинопремии «Оскар». Список претендентов на награду в категории «Лучший документальный фильм» опубликован на сайте  Американской киноакадемии.

«Отдаленный лай собак» рассказывает о 10-летнем мальчике, который с бабушкой живет неподалеку от зоны боевых действий на Донбассе. Фильм снимался в селе Гнутово Донецкой области в 2015-2017 годах. Этот населенный пункт расположен рядом с Мариуполем и находится под контролем Украины. Однако он нередко попадает под обстрелы, так как неподалеку проходит линия фронта. Премьера состоялась 19 ноября 2017 года.
ForUm

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