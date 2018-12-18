Полиция Львовщины сообщила первые подробности смерти известного львовского активиста Игоря Коцюруба, который внезапно умер 16 декабря. Обстоятельства остаются до конца не выясненными, поскольку полиция, основываясь на телефонном звонке очевидца, утверждает о попытке самоубийства. Однако близкие друзья активиста предполагают, что речь идет об убийстве, пишет Zaxid.net.

«16 декабря в 13:10 на оперативную линию 102 в полицию от очевидца происшествия поступило сообщение о том, что человек в городе Червоноград пытается покончить жизнь самоубийством... Личность мужчины установлена ​​- им оказался 53-летний львовянин - от полученных телесных повреждений он скончался в больнице», - говорится в сообщении полиции, распространенном 17 декабря.

В сообщении не указана фамилия погибшего, но пресс-секретарь полиции подтвердила, что речь идет об известном львовском активисте Игоре Коцюрубе.

По факту смерти 53-летнего Коцюрубы открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК. Стоит заметить, что полиция всегда открывает производство по этой статье, даже в случае самоубийства. Как правило, после подтверждения факта самоубийства такие производства просто закрывают.

Между тем появились предположения, что 53-летний Коцюруба был убит. Об этом сообщили сразу несколько старых знакомых мужчины.

«Сейчас появляется информация, что это может быть не внезапная естественная смерть. Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные – жестко наказаны. Смерть общественных активистов становится безнаказанным массовым явлением?» - написала 17 декабря председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Председатель Львовской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Салюк, который дружил с Коцюрубой со времен первой студенческой революции на граните, также утверждает, что произошло убийство (через час Салюк удалил свой пост).

Об убийстве Коцюрубы также сообщила активистка ОО «Антикоррупционная платформа» Елена Терещук. Она заявила, что получила информацию об убийстве от сотрудника правоохранительных органов и один из членов ОО «Развитие общества», однако отказалась от дальнейших комментариев.

Львовский хирург, бывший член Студенческого братства Андрей Киштяк опроверг распространенную ранее версию об инфаркте миокарда. Он сообщил, что Коцюруба попал в больницу с двумя резаными ранами шеи и умер от потери крови.

53-летний Игорь Коцюруба был активным участником Студенческого братства Львовщины конца 80-х годов, участвовал в первой студенческой революции на граните, был комендантом палаточного городка на Майдане во время Оранжевой революции, активным участником Революции Достоинства. Весной 2014-го некоторое время возглавлял «Правый сектор» во Львовской области. До 2015-го руководил общественным формированием по охране правопорядка во Львове «Афганская сотня». Был председателем Украинской ветеранской организации и членом Народного Совета Украины.

В Червоноградской больнице по телефону главного врача подтвердили, что Коцюрубу привезли с перерезанным горлом. Он умер в реанимации, так как «рана была несовместима с жизнью».