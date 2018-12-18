Силовых захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет, заявил новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в эфире одного из телеканалов.

«Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те парафии, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, должны быть приняты. Но без насилия, без каких-то действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе», - сказал митрополит Епифаний, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те парафии, которые сейчас находятся в лоне Российской православной церкви. Новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Московского патриархата, оставив противоречия в прошлом.

«Мы готовы забыть все, мы готовы перевернуть эту старую страницу и строить единую церковь. Потому что если мы будем вспоминать то, что происходило в прошлом, мы никогда не построим совместное будущее...

Если они увидят, что эта церковь отстаивает интересы украинского общества, опирается на украинский народ и служит ему, то тогда не будет уже никакой потребности смотреть туда, на северного соседа», - заявил новоизбранный предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епифаний также считает, что в УПЦ (МП) не все архиереи находятся под влиянием Москвы и среди них много достойных священнослужителей.

«Есть много тех, кто действительно работает над развитием церкви, священнослужителей, которые занимаются социальным служением, делают добрые дела, но у них нет еще определенного доверия, они не могут перейти этот барьер, есть определенный страх. Но мы готовы их принять, защитить, потому что вы видите, что сейчас происходит в отношении тех, кто пришел на Объединительный собор», - пообещал предстоятель ПЦУ.

Напомним, в Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.