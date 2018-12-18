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Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл. США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Приветствую решение Совета директоров Всемирного Банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл США», – написал он.

По словам Президента, это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. «Это также четкое признание со стороны авторитетной института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе. Такие решения, как сегодняшнее, добавляют уверенности в том, что мы идем правильным путем. Спасибо нашим партнерам за надежную поддержку и веру в Украине», – подытожил Порошенко.
ForUm

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