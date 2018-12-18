С января текущего года в мире не менее 80 журналистов были убиты в связи с их профессиональной деятельностью. Об этом говорится в ежегодном докладе о свободе прессы, который правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала во вторник, 18 декабря, сообщает DW.

Более половины погибших приходится на пять государств – Афганистан (15 человек), Сирию (11), Мексику (9), Йемен (8) и Индию (6). Июньская атака на редакцию издания Capital Gazette в США также унесла жизни 6 журналистов, указано в пресс-релизе международной организации

Мексика является единственной страной с высоким числом убитых журналистов, в которой не происходит вооруженный конфликт, пишут «Репортеры без границ». Всего в зонах военных конфликтов за 11 месяцев 2018-го погибли 44 журналиста.

Количество убийств представителей гражданской журналистики по сравнению с 2017 годом увеличилось почти вдвое – с 7 до 13 человек, подчеркивается в докладе.

Кроме того, в настоящее время в мире 348 журналистов находятся под стражей. Свыше половины из них заключены в пяти странах – Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии.

Напомним, журнал Time назвал «людьми 2018 года» группу журналистов, в числе которых - убитый в октябре Джамаль Хашогги, сотрудники Capital Gazette, а также филиппинка Мария Ресса и корреспонденты агентства Reuters в Мьянме Ва Лон и Кья Со Оо. Журнал назвал всех их «хранителями», ведущими борьбу за правду.