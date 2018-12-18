Верховная Рада приняла проект постановления № 9234 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году. За проголосовали 232 народных депутата, передает 112 Украина.

Так, в следующем году планируется торжественно отметить на государственном уровне такие даты:

1000 лет с начала правления Ярослава Мудрого, Великого князя Киевской Руси (1019);

200 лет со времени премьеры пьесы Ивана Котляревского «Наталка Полтавка» на сцене полтавского театра (1819);

100 лет со времени создания Одесской киностудии (1919);

100 лет с дня провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики (22.01.1919);

100 лет со времени основания Житомирского государственного университета имени Ивана Франко (октябрь 1919).

Кроме того, Украина отметит пятилетие с дней освобождения городов Восточной Украины от российской оккупации: Лимана (04.06.2014), Мариуполя (13.06.2014), Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки (05.07.2014), Бахмута (06.07.2014), Торецка (21.07.2014), Авдеевки (30.07.2014), Красногоровки (01.08.2014), Марьинки (05.08.2014).

На государственном уровне планируется празднование таких юбилеев:

1 января – 110 лет со дня рождения Степана Бандеры (1909–1959), ведущего деятеля и теоретика украинского национально-освободительного движения, председателя Провода Организации украинских националистов, политического деятеля;

6 января – 80 лет со дня рождения Валерия Лобановского (1939–2002), тренера, футболиста;

12 января – 110 лет со дня рождения Марии Примаченко (Приймаченко) (1909–1997), художницы, мастерицы народной декоративной росписи;

23 января – 90 лет со дня рождения Филарета (1929) (в миру – Денисенко Михаил Антонович), православного церковного деятеля, патриарха Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата;

22 мая – 140 лет со дня рождения Симона Петлюры (1879–1926), Председателя Директории Украинской Народной Республики, государственного, военного и политического деятеля, журналиста, литературного и театрального критика;

6 июня – 130 лет со дня рождения Игоря Сикорского (1889–1972), авиаконструктора;

17 июля – 170 лет со дня рождения Елены Пчилки (настоящее имя и фамилия – Ольга Косач) (1849–1930), писательницы, переводчицы, общественной деятельницы, фольклориста, этнографа;

7 августа – 200 лет со дня рождения Пантелеймона Кулиша (1819– 1897), писателя, переводчика, фольклориста, историка, общественного деятеля;

9 сентября – 250 лет со дня рождения Ивана Котляревского (1769–1838), писателя, поэта, драматурга, общественного деятеля, основоположника современной украинской литературы;

26 октября – 200 лет со дня рождения Николая Терещенко (1819–1903), общественного деятеля, предпринимателя, мецената.

На государственном уровне проведут мероприятия, посвященные 80-той годовщине начала Второй мировой войны, 75-й годовщине депортации крымских татар и других народов Крыма (18.05.1944), а также 75 годам от начала переселения и депортации украинцев из Лемковщины, Холмщины, Надсанья, Подляшья (сентябрь 1944, день памяти – 10.09.2019).