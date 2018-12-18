также в разделеЭкономика
Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на $750 миллионов 9
Гройсман представил приоритеты работы правительства на 2019 15
Кабмин продлил запрет на поставку российских товаров до 2020 47
ЕС призвал Украину отменить мораторий на экспорт леся-кругляка 38
НБУ: Банки могут получить рекордную за 10 лет прибыль 48
«Украэрорух» получил сертификат соответствия нормам ЕС 23
Гройсман: На Азове только 10% судов с украинским флагом 36
Доходы Порошенко с начала года выросли в 12 раз 50
Цена Bitcoin упала до нового минимума 43
Кабмин упростил регистрацию транспортных средств 111
ЕС выделил Украине на энергоэффективность €54 миллиона 23
Украинцы растаможили уже почти 3 тысячи евроблях 50
Еврокомиссия пригласила Украину и РФ на переговоры по газу в январе 646
Закон о госбюджете-2019 опубликован в «Голосе Украины» 90
«Укрзализныця» в 2019 году планирует дважды повысить цены на билеты 49
Экспорт украинских товаров вырос до $39 миллиардов 44
Украине разрешили экспортировать курятину и яйца в Сингапур 62
Из Аграрного фонда исчезло зерно на 18 миллионов 53

Сегодня Кабинет Министров Украины одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Проект постановления предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти. Кабинет Министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через Министра финансов Украины. Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

«Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов», - сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Постановление учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги