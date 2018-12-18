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Сегодня, 18 декабря, Кабинет Министров Украины по представлению Министерства по вопросам временно оккупированных территорий принял решение о внесении предложений в Совет национальной безопасности и обороны по применению ряда антироссийских санкций в отношении юридических и физических лиц, сообщает пресс-служба МинВОТ.

Согласно распоряжению, ограничительные меры (санкции) применяются к ряду физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к имущественным потерям, создают препятствия для полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод.

Так, санкции водятся в отношении:

23 физических лиц, привлеченных к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации АР Крым и г. Севастополь. Против некоторых российских предприятий и предприятий из стран Европы, обеспечивающих деятельность ООО «Титановые инвестиции» в г. Армянск на территории АР Крым;

14 юридических лиц, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях;

некоторых юридических лиц, привлеченных к организации перевозок через порты «Темрюк», «Кавказ» и Керченскую паромную переправу;

некоторых физических лиц, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

В МинВОТ отметили, что введение санкций против всех причастных юридических и физических лиц сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины.

Напомним, 19 декабря Кабинет Министров Украины одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
ForUm

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