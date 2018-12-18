Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон, согласно которому борцам за независимость Украины в 20 веке присвоен статус участников боевых действий. Об этом он заявил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Тернопольской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Деколонизация связана еще и с декоммунизацией, с массовым «ленинопадом», который почему-то до 2014 года все терпели - этих истуканов. С запретом коммунистической партии, которая виновна в Голодоморе и в большом терроре, виновна в денационализации и других преступлениях, несколько лет назад на государственном уровне по нашей с вами инициативе, наконец, признали армию УНР и УПА участниками национально-освободительной борьбы», - подчеркнул Президент во время выступления в Тернопольском национальном педагогическом университете имени В. Гнатюка.

«Скажите, пожалуйста, а почему для этого надо было Порошенко ждать? Почему 23 года до этого даже попыток не было? Имею приятную новость - уже сегодня я подпишу принятый Верховной Радой закон, согласно которому борцам за независимость Украины в 20 веке присвоен статус участников боевых действий на уровне с теми героями, которые защищают страну сейчас от российской агрессии. Это, конечно, касается и воинов УПА. Почему? Потому что это справедливо. И это отношение Украины к своим героям - героям УПА, героям Красной армии, героям и воинам АТО и операции Объединенных сил», - подчеркнул он.

Президент напомнил, что 4 года назад украинская армия была в ужасном состоянии - не было в надлежащем состоянии пищевое и вещевое обеспечение, вооружение и имущество были разворованы и распроданы. «И в документах, которые санкционировали эти позорные действия, стоят фамилии очень известных политиков. И эти политики не стесняются теперь даже говорить о своем патриотизме. Тогда надо было думать, тогда отчитываться перед обществом. А сейчас они заявляют о готовности стать верховным главнокомандующим. Вы уже продемонстрировали, как вы это делаете. Думаю, что избиратели дадут им надлежащую оценку», - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что в настоящее время благодаря совместным усилиям с участием волонтеров и добровольцев восстановлена украинская армия, которая остановила агрессора. «Мы учим наше войско на хранимых и передаваемых новому поколению исторических примерах героизма в борьбе за независимость Украины. Если бы вы видели, что было нарисовано в воинских частях в 2013 году, у них все еще красные флаги были, с серпом и молотом. И наша новая армия, и вы это видели, патриотичная, хорошо подготовленная, хорошо оснащенная оружием и достаточным умением, чтобы сдержать российскую агрессию», - подчеркнул Глава государства. Сейчас, по словам Президента, армия состоит из контрактников, которые его добровольно подписали.

Глава государства особо отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины переходят на стандарты НАТО. Порошенко рассказал, что когда был избран Президентом и попросил у Минобороны и Генштаба пригласить советников из Альянса, то тогдашнее военное руководство сообщило, что они не имеют права, ведь законом запрещено представителям НАТО входить в эти украинские структуры. По словам Главы государства, эти нормы тогда было быстро отменены.

Президент также напомнил, что в этом году официальным приветствием ВСУ стало «Слава Украине! Героям слава!», а гимном - «Зродились ми великої години». «Это - сакральные для каждого украинца слова «Слава Украине», которые объединяют нас со всеми поколениями, которые боролись за независимую и независимую Украину. И шанс на европейское будущее мы получили за большую цену», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря Верховная Рада расширила перечень борцов за независимость Украины в XX веке.