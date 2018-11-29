Украинские военные моряки подверглись шести различным видам нападения РФ. Служба безопасности Украины обнародовала переговоры экипажей российского самолета Су-30 и вертолета КА-52, которые нанесли удары по украинским кораблям в Керченском проливе. Участие в захвате принимали бывшие сотрудники Службы безопасности Украины. Пленных моряков доставили из аннексированного Крыма в СИЗО Москвы.

Архиерейский Синод Вселенского патриархата разработал проект устава для автокефалии Украинской православной церкви.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине на полях G20 из-за украинских моряков.

Украина будет обращаться к мировому сообществу относительно закрытия Босфорского пролива в связи с захватом российскими военными украинских судов и моряков после нападения в Керченском проливе.

События 25 ноября в Азово-Керченской акватории показывают агрессивные намерения президента России Владимира Путина присоединить еще часть украинской территории, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства выразил надежду, что страны НАТО после агрессивной атаки России на украинских моряков помогут обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного и Азовского морей.

Админграницу с временно оккупированным Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард подтвердила позитивные отношения и сотрудничество между Украиной и МВФ.

Правящая фракция немецкого Бундестага ХДС/ХСС в своей стратегии развития сотрудничества Германии и Украины отметила опасность «Северного потока-2».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос посреднической роль Турции в деле урегулирования конфликта России и Украины в Черном море. Однако Москва не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях.

Генеральный прокурор Юрий Луценко возмущен бездеятельностью правоохранителей, которые не задержали ни одного из участников нападения на соратников на лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко в Одессе.

В ночь на 30 ноября в Украине ожидается 9-15 градусов мороза, а местами до -18.