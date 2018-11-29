Служба безопасности Украины обнародовала переговоры экипажей российского самолета Су-30 и вертолета КА-52, которые нанесли удары по украинским кораблям в Керченском проливе.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов, сообщает пресс-центр СБУ.

Он отметил, что получены новые неопровержимые доказательства агрессивного вооруженного нападения.

Сотрудники СБУ техническими средствами получили переговоры экипажей российского самолета Су-30 и вертолета КА-52 с соответствующими пунктами управления. «Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей», - отметил Фролов.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.