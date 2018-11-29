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Президент Петр Порошенко предостерегает мир от агрессивной политики России и отмечает, что российский президент хочет присоединить еще часть украинской территории. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы должны были реагировать после этого акта агрессии и поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах. Потому что мы должны защищать нашу страну. Это как в 2014 году Путин хочет присоединить еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда», - отметил Президент.

«Путин хочет возвращения старой Российской империи. В Крыму, на Донбассе он хочет всю страну. Как российский император, как он сам себя видит. Его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого в начале конфликта, и он все еще хочет этого», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что российский руководитель «ненавидит мнение о том, что Украина хочет стать частью ЕС и частью НАТО».

«Итак, существует новая российская агрессия, где мы имеем признаки того, что Путин может спланировать новое наземное нападение», - сказал Президент и продемонстрировал спутниковые данные разведки, которые были предоставлены международными партнерами Украины.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия хочет оккупировать Азовское море и на это был направлен акт агрессии против украинских кораблей в районе Керченского пролива. 
ForUm

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