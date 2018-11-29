Админграницу с временно оккупированным Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

Об этом заявил первый зампредседателя Госпогранслужбы Василий Серватюк, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в связи с введением правого режима военного положения никаких препятствий для граждан Украины в пересечении границы нет. Они, как и раньше, могут беспрепятственно пересекать границу государства, а также контрольные пункты въезда-выезда на админграницах с временно оккупированной территорией АР Крым и линию разграничения в районе проведения ООС.

«Наши граждане могут беспрепятственно пересекать линию государственной границы, конечно, соблюдая законы. Также Госпогранслужба особое внимание уделяет лицам, входящим в группы риска, и углубленно осматривает транспорт», - отметил Серватюк.

По словам замглавы ведомства, все органы и подразделения Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Основные усилия сосредоточиваются на дополнительном усилении границы и ее режима. Привлекаются резервы и усиленно пограничные наряды, максимально используются системы освещения обстановки в пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда-выезда осуществляется усиленный контроль. В готовности к действиям находятся боевые резервы, Морская охрана и авиация Государственной пограничной службы Украины.

Также Госпогранслужба усилила охрану объектов пограничной инфраструктуры, пунктов дислокации подразделений и складов с оружием.

Стоит отметить, что соответствующие меры направлены исключительно на усиление охраны и обороны Украины и в случае обострения ситуации позволят быстрее отреагировать и мобилизовать все имеющиеся ресурсы.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.