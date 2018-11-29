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Украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, доставили из аннексированного Крыма в СИЗО Москвы. Об этом сообщил адвокат пленного украинского матроса Романа Мокряка Джемиль Темишев.

«Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово сообщили. Сегодня из-за «технических мероприятий» Лефортово практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия», - написал он в Facebook.

Количество доставленных в Москву моряков неизвестно.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года.  Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.
ForUm

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